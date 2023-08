Forbach : une femme séquestrée et violée depuis plusieurs années, son mari interpellé

Un Allemand, âgé de 55 ans, a été interpellé ce lundi matin à Forbach. Il est soupçonné d'avoir séquestré et torturé sa femme de 53 ans, pendant de nombreuses années.

Les policiers sont intervenus à leur domicile, situé avenue St Rémy, vers six heures ce matin. Le quinquagénaire a été placé en garde à vue, pour viol par conjoint, séquestration, actes de torture et de barbarie. Sa femme a été retrouvée, dans une chambre, allongée sur un lit. Elle a le crâne rasé et se trouve dans un état de santé fragile. Elle a été hospitalisée pour des examens.

La police allemande a prévenu ses homologues en France

Selon le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, cette femme a donné l'alerte en appelant la police allemande. Elle a expliqué aux enquêteurs d'outre-rhin, qu'elle était séquestrée, violée et torturée depuis 2011. L'unité médico-judiciaire doit déterminer si elle souffre notamment de fractures.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le domicile du couple est équipé de grillages installés aux fenêtres, mais il est trop tôt pour dire si un lien peut être établi avec des faits de séquestration. Leur foyer abrite en effet une dizaine de chats et les grillages auraient pu être installés pour empêcher ces animaux de sortir.

Ce sont les fonctionnaires de l'antenne de la police judiciaire de Metz, qui mènent les premières investigations. Selon nos informations, les auditions sont actuellement menées en langue allemande.

