Roanne, France

Le syndicat Force ouvrière n'accepte pas le projet d'accord issu des négociations. Ce vendredi soir, un projet a été soumis à la ministre de la Justice et aux syndicats qui participent aux négociations autour des questions de sécurité dans les établissements pénitentiaires. Force ouvrière, qui n'a pas participé aux négociations, appelle à continuer le mouvement.

Le mouvement des surveillants de prison a commencé la semaine dernière après l'agression de trois surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Au niveau national, FO appelle à "durcir le mouvement" et à des "dépôts de clés" dans les prisons. À Roanne, Force ouvrière prévoit de reprendre le mouvement ce lundi devant le centre de détention mais pas de durcissement du mouvement "pas de dépôt des clés pour nous" explique un membre du syndicat "les sanctions encourues sont bien plus lourdes pour les personnels pénitentiaires et cette action les met en danger".

Le projet d'accord prévoit notamment la création de 1.100 emplois de surveillants sur quatre ans, des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens et un régime de détention défini pour les "détenus terroristes et radicalisés".