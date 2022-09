Forcené abattu par la police à Châlette-sur-Loing en 2017 : la justice prononce un non-lieu

Le drame avait suscité une émotion certaine, dans le quartier Kennedy à Châlette-sur-Loing : c'était le 19 août 2017, un homme était abattu par la police alors qu'il tentait de s'enfuir en voiture, lors d'une interpellation. La scène, filmée par des riverains, devenait alors virale sur les réseaux sociaux. 5 ans après, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu, validant la thèse de la légitime défense.

La loi de 2017 sur la sécurité intérieure en toile de fond

Retour en arrière : ce 19 août 2017, Luis Manuel Bico, 48 ans, souffrant de troubles psychiatriques, menace un homme avec un couteau en centre-ville de Montargis. Lorsque les policiers retrouvent l'agresseur pour l'interpeller, à Châlette-sur-Loing, en fin d'après-midi, il s'est réfugié dans sa voiture, refuse d'en sortir et profère des menaces. Il tente de s'enfuir, les agents ouvrent le feu : une vingtaine de balles, dont 2 qui atteignent le fuyard, mortellement touché.

C'est alors la première fois que s'applique la nouvelle loi sur la légitime défense des forces de l'ordre, adoptée quelques mois plus tôt (28 février 2017), et qui intègre certaines situations lors de refus d'obtempérer : les policiers ont désormais le droit d'ouvrir le feu sur un véhicule si le conducteur est susceptible dans sa fuite d'atteindre à leur intégrité physique où à celle d'autrui.

Un non-lieu salué par le syndicat Alliance Police Nationale

Peu après les faits, l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, estime dans un rapport que les policiers de Montargis ont bien agi dans le respect de la loi, et donc en état de légitime défense. Mais le Parquet d'Orléans décide alors d'ouvrir une information judiciaire contre X pour "violences volontaires avec arme, par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner."

A l'issue de 5 ans d'enquête et d'expertises, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, le 2 août dernier, conformément aux réquisitions du Parquet. Un délai et une décision qui n'étonnent pas Fabien Arvaron, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans le Loiret : "La loi venait d'être votée, observe-t-il, il n'y avait pas eu d'antécédent, on peut comprendre que la justice ait voulu prendre son temps, même si 5 ans, c'est très long pour les collègues. Ce non-lieu est pour eux un soulagement, même si on ne tourne jamais la page quand on fait usage de son arme, ça marque votre carrière à jamais."

La famille de la victime a fait appel

Le policier auteur du coup de feu mortel était un jeune adjoint de sécurité, avec peu d'expérience : il a depuis quitté la police. "Dans ce dossier, il n'a jamais été mis en examen mais simplement placé sous le statut de témoin assisté, souligne son avocat Me Olivier Rougelin. Ce non-lieu est parfaitement logique, à la fois en raison du contexte - il y avait eu plusieurs attentats terroristes au couteau en France à cette période - et du comportement de l'individu qui refusait de se rendre et aurait pu foncer sur des passants et des enfants."

Une analyse juridique que ne partage pas Me Andréanne Sacaze, l'avocate de la famille de Luis Manuel Bico, qui a décidé de faire appel de cette ordonnance de non-lieu. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans sera donc amenée à se prononcer à son tour sur cette affaire.