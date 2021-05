Forcené au Lardin-Saint-Lazare déjà condamné pour violences conjugales : "C'est désespérant !"

"C'est désespérant !" Patricia Cohen, militante et membre de la direction collégiale de l'association Femmes Solidaires en Dordogne, qui lutte contre les violences faites aux femmes, réagit ce lundi sur France Bleu Périgord alors qu'un homme est traqué par les gendarmes depuis plus de 24 heures au Lardin-Saint-Lazare. "Ce monsieur, il a un bracelet, et en fait, on se rend compte que malgré le bracelet, il peut, sans problème se rapprocher du domicile de son ex-compagne. On peut s'interroger sur le fait qu'il ait des armes."

Selon la procureur de la République de Périgueux, le fugitif a été condamné plusieurs fois pour violences conjugales à l'encontre de son ex-compagne, chez qui il s'est introduit dans la nuit de samedi à dimanche. Sa dernière peine avait été aménagée avec obligation de porter un bracelet électronique et interdiction de s'approcher de la mère de ses trois enfants.

"On a l'impression que la grande cause du quinquennat est une affaire de communication"

"On a l'impression que finalement, la grande cause du quinquennat est une affaire de communication, que les moyens ne sont pas mis là où il faut les mettre en termes de formation, de téléphone grand danger. Le bracelet électronique, oui ! Mais une surveillance, plus de moyens, plus de policiers et de gendarmes... " énumère Patricia Cohen. "Ça peut être paradoxal, pour moi qui prône aussi la liberté individuelle. Mais dans le cas des hommes dangereux, violent, il faut que les femmes soient protégés de ces ex-compagnons violents."

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ancien militaire de 29 ans s'est introduit chez son ex-compagne et a tenté de s'en prendre à son nouveau compagnon. Les gendarmes ont été appelés et l'homme a tiré sur leur voiture. L'homme s'est ensuite enfui dans les bois, armé d'un fusil de chasse de gros calibre, il est recherché depuis. La famille de son ex-compagne a été mise en sécurité.