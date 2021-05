Forcené en Dordogne : fin de la traque, l'homme a été "neutralisé", "blessé par balle"

Le fugitif a été neutralisé ce lundi au Lardin Saint-Lazare, apprend-on via le compte twitter du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin précise : "L'individu a été neutralisé. Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante, ainsi qu'à l'ensemble des services de l'Etat mobilisés." Selon le maire de Condat-sur-Vézère Stéphane Roudier, qui répondait à France Bleu Périgord, Terry Dupin a été retrouvé au lieu-dit La Redonde. Depuis plus de 24h, plus de 300 gendarmes menaient les recherches, avec l'aide de sept hélicoptères, et de chiens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Samedi, peu avant minuit, cet ancien militaire du 126e régiment d'infanterie de Brive s'est introduit chez son ex-compagne, au niveau de le Cité des Martreys au Lardin-Saint-Lazare. Armé d'un fusil de gros calibre, et très alcoolisé, il a tenté de s'en prendre au nouveau compagnon de cette femme. Les gendarmes ont été appelés. Le véhicule des gendarmes, qui étaient postés dans le jardin, a été criblé de balles. Le suspect a ensuite été aperçu dans les rues du Lardin-Saint-Lazare vers 5h du matin.

Depuis ce dimanche, l'homme se cachait dans une zone boisée et escarpée, située au dessus des papèteries de Condat. Le village était bouclé, les accès coupés par des barrages, les écoles fermées et les habitants appelés à rester chez eux. Plus de 300 gendarmes menaient les recherches, avec l'aide de sept hélicoptères, et de chiens. L'homme de 29 ans avait déjà été condamné quatre fois pour violences conjugales envers son ex-compagne. Sa dernière peine avait été aménagée avec obligation de porter un bracelet électronique et interdiction de s'approcher de son ex.