Forcené au Lardin-St-Lazare en Dordogne : ce que l'on sait ce lundi matin

La traque du forcené continue ce lundi matin au Lardin-St-Lazare. 309 gendarmes sont mobilisés, ainsi que des hélicoptères, et des équipes cynophiles. Les recherches se concentrent sur 4 km2 de terrain boisé et escarpé. "Nous continuons les investigations" confirme le préfet de la Dordogne à 7h ce lundi matin sur France Bleu Périgord. "Nous restons sur une opération de longue haleine, avec des investigations régulières pour arriver à un dénouement le plus positif possible."

Fédéric Périssat réitère sa demande à la population du Lardin St-Lazare de rester chez elle ce lundi. Les écoles du secteur sont fermées ce jour : deux au Lardin, celle de la Bachèlerie, et celle de Condat. Les entreprises du secteur sont fermées. La papèterie de Condat fonctionne.

L'homme en fuite est un ancien militaire du 126e régiment d'infanterie de Brive. Ce samedi soir, fortement alcoolisé, il s'est rendu au domicile de son ex-femme au niveau de le Cité des Martreys au Lardin-Saint-Lazare, lourdement armé. Il a tenté de s'en prendre à l'ami de son ex-compagne. Les gendarmes, appelés, se sont cachés dans le jardin pour tenter d’interpeller le forcené. C'est alors que leur véhicule a été criblé de balles. Deux enquêtes sont ouvertes : l'une pour tentative de meurtre sur le compagnon de son ex, l'autre pour tentative de meurtre sur les gendarmes.