Forcené de Dordogne : l'état de santé de l'ex-militaire ne permet pas son audition par la justice

Les investigations se poursuivent après l'arrestation de Terry Dupin, l'individu armé traqué pendant plus de 36h autour de la commune du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. Ce jeudi après-midi, la procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar a confirmé à l'AFP que l'ex militaire est hospitalisé au CHU de Bordeaux et que son état de santé ne lui permettait toujours pas d'être entendu. Deux enquêtes pour tentatives d'homicide, ont été ouvertes. "La procédure judiciaire" qui devrait se poursuivre par l'audition de Terry Dupin suivie d'une éventuelle mise en examen "reste suspendue à l'évolution de son état de santé encore incertain".

Replongé dans le coma d'après une source proche de l'enquête

Le suspect a été gravement blessé à la gorge par un tir de riposte du GIGN lors de son interpellation. La magistrate explique "qu'il n'est pas audible dans l'immédiat". Selon une source proche de l'enquête, après son évacuation au CHU de Bordeaux, il a été "replongé dans le coma lundi soir." En attendant l'audition de l'ancien militaire, la procureure confirme que "des investigations techniques et scientifiques tentaculaires se poursuivent sur le terrain". Ce lundi, une journaliste de l'AFP a constaté que de nombreux gendarmes de l'identification criminelle ont continué à ratisser le terrain autour du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-sur-Vézère. Dans les secteurs boisés et résidentiels où s'est déplacé cet homme qui a tiré à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre.

La traque de Terry Dupin avait démarré dans la nuit de samedi à dimanche après que l'individu se soit rendu chez son ex-femme. L'individu avait alors agressé le nouveau compagnon de celle-ci avant de tirer à plusieurs reprises sur les gendarmes appelés par les voisins. Terry Dupin, père de trois enfants, a déjà été condamné à quatre reprises pour des violences conjugales sur son ex compagne. Sa dernière peine avait été aménagée. Il portait un bracelet électronique depuis le 3 mai dernier.