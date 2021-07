Forcené de Gréolières : le corps du fugitif formellement identifié

Guy Bouchet, procureur de la République adjoint de Draguignan, a été le premier à prendre la parole ce mardi après-midi lors d'une conférence de presse organisée en mairie de Gréolières. Il a retracé les 48 dernières heures écoulées : du meurtre par balle de Doriane au Plan-de-la-Tour (Var) aux coups de feu tirés sur un gendarme dimanche, jusqu'à la traque et la découverte du corps de mardi matin. "C'est aujourd'hui que ce parcours de souffrance et de violence s'est achevé" a déclaré Guy Bouchet, qui a précisé que "le corps a été retrouvé ce mardi à 12h50 et identifié" comme étant celui de Marc Floris "à 13h09". Pour l'instant, les circonstances de sa mort ne sont pas connues. "L'enquête le déterminera", a insisté le magistrat, mais la piste du suicide n'est pour l'heure pas écartée.

Selon, le colonel Nasser Boualam, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le corps a été retrouvé "dans des reliefs montagneux", aux abords du village de Gréolières, mais pas à proximité immédiate du domicile de sa famille. Il a été repérée à la suite d'un survol d'hélicoptère.