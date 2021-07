Forcené de Gréolières : un corps correspondant à celui du fugitif retrouvé

Un corps correspondant à celui du suspect d'un féminicide dans le Var a été retrouvé ce mardi dans la forêt près du village de Gréolières (Alpes-Maritimes). La piste du suicide est privilégiée. L'homme de 33 ans était recherché depuis plus de 48 heures.

"Fin de la traque dans les Alpes-Maritimes" a tweeté ce mardi en début d'après-midi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Un corps correspondant" à celui Marc Floris, soupçonné d'un féminicide dans le Var, a été retrouvé dans la matinée près de Gréolières, où le suspect était recherché depuis 48 heures. La dépouille a été repérée à la suite d'un survol d'hélicoptère, selon une source proche de l'enquête. L'apparence physique et vestimentaire correspond à celle du fugitif. La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie est en phase d'identification. D'après les gendarmes, la piste du suicide est privilégiée.

La traque aura mobilisé plus de 200 gendarmes, le GIGN et quatre hélicoptères pendant deux jours. L'homme de 33 ans était recherché depuis dimanche matin. Suspecté du meurtre de Doriane, une jeune Varoise avec qui il aurait eu une liaison, abattue devant chez elle d'une balle dans la tête. il s'était enfui alors qu'un gendarme venait l'interroger du coté de Grasse et avait fait feu sur le militaire sans le blesser.

Marc Floris avait ensuite pris la direction de sa maison familiale à Gréolières, avant de s'enfuir dans la forêt sur la route d'Andon. Les gendarmes avaient mis en place un gros dispositif pour le rechercher dans un rayon de sept kilomètres. Il leur a fallu fouiller un terrain très escarpé composé de 90 grottes.

Ce mardi dans la matinée, le maire de la commune avait appelé le suspect à se rendre.