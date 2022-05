Le forcené du Lardin entendu au tribunal de Périgueux sur sa cavale

Des gendarmes et des agents des ERIS sont présents ce jeudi 5 mai à Périgueux pour encadrer la venue du forcené du Lardin au tribunal. Il doit être entendu par le juge d'instruction sur sa cavale de 36 heures, il y a près d'un an, entre le Condat et le Lardin.

L'affaire remonte à il y a près d'un an et pendant 36 heures, les habitants du Lardin et de Condat ont été confinés pendant la cavale.

Le forcené du Lardin doit être entendu ce jeudi matin par un juge d'instruction. Il s'agit de sa deuxième audition confirme le parquet de Périgueux, la première dans le bureau du juge, après sa cavale qui remonte à il y a près d'un an. Cet homme est mis en examen pour tentative d'assassinat et violences volontaires aggravées. Pour cette audition, et son déplacement entre la prison où il est en détention provisoire et le tribunal de Périgueux, de gendarmes spécialisés du PSIG et des agents pénitentiaires spécialisés des ERIS sont mobilisés.

36 heures de cavale en mai 2021

Il y a près d'un an, le samedi 29 mai 2021 un ancien militaire s'en prend à son ex-compagne au Lardin-Saint-Lazare, il prend ensuite la fuite lorsque les gendarmes interviennent. L'homme est en cavale pendant près de 36 heures sur les communes du Lardin-Saint-Lazare et Condat. Les habitants n'ont pas le droit de sortir et le périmètre est quadrillé. Le Périgourdin est ensuite arrêté le lundi 31 mai et placé en détention provisoire depuis.

En décembre dernier, l'homme avait été convoqué au tribunal de Périgueux mais pour une affaire privée, il avait rendez-vous avec le juge des affaires familiales.