Forcené du Lardin en Dordogne : avant le procès, les habitants se souviennent de "l'affaire du siècle"

Presque deux ans jour pour jour après les faits, dans la commune du Lardin, la plupart des habitants ne savent pas que le procès de celui qu'on a surnommé "le forcené du Lardin" débute ce mardi. Terry Dupin est jugé à partir de ce mardi 25 avril au tribunal correctionnel de Périgueux pour des violences volontaires aggravées.

Une situation angoissante pour certains

Si le calendrier judiciaire n'est pas suivi précisément, tout le monde peut dire, ici, ce qu'il faisait ce jour-là. Michel raconte le survol des hélicoptères, pour le retraité, installé ici depuis plus de 40 ans, "c'est l'affaire du siècle". C'était un dimanche de fête des mères, le 30 mai 2021, que les habitants ont passé confiné chez eux à suivre parfois heure par heure l'évolution de la situation. Bertrand était confiné chez lui, "c'était assez angoissant, on était enfermé chez nous et on nous disait qu'on l'avait vu pas loin. On se disait qu'il pouvait débarquer à tous moments avec son arme".

Le Lardin à la Une pendant 36 heures

Certains habitants n'ont pas ressenti la même inquiétude comme Pedro qui était en route pour aller ouvrir son bar qui donne sur le carrefour principal : "je suis sorti vers 7h30 et les gendarmes du GIGN m'ont dit de rentrer chez moi". Son bar fermé le temps de la cavale deviendra ensuite le QG des journalistes des chaînes nationales.

Sophia, auxiliaire de vie, était chez une habitante du Lardin quand elle a reçu un coup de fil de son responsable "il m'a dit de rentrer chez moi". C'est à 100 mètres de chez elle que tout avait commencé pour Terry Dupin*.* Sophia a passé le reste dela journée devant la télévision. Pedro tout comme Sophia n'ont pas eu peur de Terry Dupin, "on savait qu'il en voulait à son ex-compagne et aux gendarmes, [...] Je ne pense pas qu'il s'en serait pris aux gens".

Un procès pour comprendre

Cependant, certains habitants se posent des questions, sur les circonstances et sur le déroulé de la cavale. Michel détaille le dispositif mis en place, "on s'est dit tous ces gendarmes pour un seul homme, ça a été un peu la rigolade". Manon pense que le procès est nécessaire pour "les personnes les plus touchées", son ex-compagne, mais aussi les militaires et les personnes qu'il a croisées afin de comprendre les motivations de Terry Dupin, "coup de colère ou coup de folie, on ne sait pas, mais je pense que c'est importantde savoir".

Au Lardin, certains habitants et commerçants avaient vu Terry Dupin avant cette fameuse soirée, Jo habite face à l'école : "c'est vraiment dommage cette situation, et c'est vraiment du gâchis. J'espère qu'il n'ira pas trop longtemps en prison, car il n'a tué personne quand même". Jo explique qu'ici, on ne s'attend pas à ce genre de chose parce que c'est plutôt un village tranquille où il ne se passe jamais rien.