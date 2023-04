Forcené du Lardin en Dordogne : le procès de Terry Dupin débute ce mardi

300 gendarmes et 7 hélicoptères avaient été mobilisés pendant la cavale de Terry Dupin

Au terme d’investigations décrites à l’époque comme « tentaculaires » par la procureure de la République de Périgueux, Terry Dupin est jugé pour violences volontaires aggravées au tribunal correctionnel de Périgueux à partir de ce mardi 25 et jusqu’au jeudi 27 avril 2023. Derrière la qualification de ces faits, 36 heures de cavale et 36 heures de traque autour du Lardin-Saint-Lazare et de Condat.

Trois jours de procès

Pendant ce procès, le tribunal va revenir sur ces 36 heures de stupeur dans le Périgord noir. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mai 2021, les gendarmes sont alertés vers minuit au Lardin-Saint-Lazare. Terry Dupin est chez son ex-compagne armé. Des cris et des tirs ont été entendus par le voisinage. Terry Dupin frappe son ex-compagne et tire entre les jambes de son nouveau compagnon.

Cet homme de 29 ans à l’époque est un ancien militaire, déjà condamné pour des violences conjugales sur cette femme. Lorsque les gendarmes arrivent, Terry Dupin tire dans leur direction avec un long calibre, dégrade leurs voitures et prend la fuite.

S'ensuivent alors 36 heures de cavale et la mobilisation de plus de 300 gendarmes, sept hélicoptères et 11 véhicules blindés. Terry Dupin est finalement arrêté après un tir de riposte en pleine gorge, le lundi vers midi.

Que risque Terry Dupin ?

Peu de temps après son arrestation, Terry Dupin est mis en examen pour violences et tentatives d’assassinat et tentatives de meurtres. Des faits qui doivent être jugés devant une cour d’assises avec des jurés. Cependant, au terme de l’instruction, ces faits ont été requalifiés, car l'intention de tuer n’a pas pu être déterminée avec certitude par l’enquête.

Terry Dupin sera donc jugé pour violences volontaires aggravées, sur son ex-compagne, sur son ex-compagnon à elle, sur des militaires et sur trois jeunes croisés lors de sa cavale. Ces violences sont jugées devant le tribunal correctionnel et de ce fait sans jury populaire. Pour ces faits, Terry Dupin risque jusqu’à 14 ans de prison.

Un homme "désespéré" pour son avocat

Pendant le procès, Terry Dupin aura l'occasion de s'expliquer sur ses actes et sur ses motivations ce soir-là. Son avocat, maître Arnaud Dupin, explique que son client est "stressé, mais souhaite fournir des explications". Selon son avocat, Terry Dupin n'est pas un forcené, mais un "désespéré" après avoir appris que son ex-compagne était en train de refaire sa vie avec un autre homme.

Maître Arnaud Dupin dénonce "un emballement médiatique et politique pour gérer cette situation particulière" ainsi qu'une "psychose et une mise en scène" durant cette cavale. D'après l'avocat du Périgourdin, il souhaitait être abattu ce soir-là par les forces de l'ordre, "pour lui, sa vie n'a plus de sens".

Une relation "d'emprise" pour l'avocate de la jeune femme

De l’autre côté, les parties civiles : son ex-compagne, leurs enfants, son compagnon de l’époque, des gendarmes, mais aussi les trois jeunes qui ont croisé sa route durant sa cavale.

L'avocat de l'ex-compagne de Terry Dupin, maître Reda Hammouche, affirme que sa cliente attend surtout une protection de la justice, "elle n'est pas dans un esprit de revanche [...] Elle veut être hors d'atteinte de lui [...] Elle est anxieuse et déterminée, car elle sait que ce procès va permettre de tourner une page". L'avocat de la jeune femme affirme qu'elle a été sous emprise de son compagnon pendant les huit années de relation qualifiée aujourd'hui de "dysfonctionnelle".

La jeune femme est toujours marquée par ce qu'il s'est passé, estime maître Hammouche "elle est sur le chemin de la rémission, elle est accompagnée et elle est suivie psychologiquement tout comme ses enfants". Maître Hammouche déclare que si sa cliente est consciente d'avoir pu faire parfois des mauvais choix, cela ne justifie pas les violences dont elle a été victime. Les violences ont été répétées, explique l'avocat du barreau de Périgueux, qu'elles soient physiques ou psychologiques.