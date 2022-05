Forcené du Lardin : retour un an après dans la commune de Dordogne confinée 36 heures

Il y a un an, le 29 mai 2021 la fête des mères débutait en Dordogne par un message d'alerte pour les habitants du Lardin et de Condat. Le préfet appelait sur France Bleu Périgord tous les habitants à rester chez eux après la fuite d'un homme armé.

Il y a un an tout pile, les routes d'accès au Lardin-Saint-Lazare et à Condat étaient bloquées par des militaires. Personne ne pouvait sortir, et les rares voitures qui passaient étaient détournées sur d'autres secteurs par les gendarmes. Ce dimanche de la fête des mères, le 30 mai 2021, les habitants du Lardin et de Condat se sont réveillés dans une commune confinée et silencieuse car la veille, le samedi soir, un jeune homme de 29 ans avait tiré sur un homme chez son ex-compagne qui habite le Lardin avant de tirer sur les gendarmes et de prendre la fuite armé.

Un an après, les habitants se souviennent

Un an après, les habitants qui sont restés confinés 36 heures, le temps de l'interpellation, n'ont pas oublié. Ils sont marqués estime Francine Bourra, la maire du Lardin "il faut se rappeler que ce jour-là, c'était la fête des mères, il faisait 30 degrés, la plupart des gens allaient sortir, ils avaient des fleurs à aller chercher, des gâteaux à récupérer et tout ça a été anéanti. On ne pouvait plus du tout rentrer dans la commune, surtout autour de la place".

"Un gentil garçon" selon une habitante

Sarah est fleuriste, sa boutique est juste à côté de la mairie, elle se souvient de ce dimanche de la fête des mères : "on est arrivé à 9 heures comme d'habitude mais on avait pas le droit de passer donc on était fermé, il n'y a pas eu de vente mais les clients sont venus le lundi et le mardi". Aujourd'hui avec le recul, certains habitants trouvent des circonstances atténuantes au jeune homme et posent un autre regard sur celui que l'on a appelé le forcené du Lardin. Martine le considère comme "un gentil garçon qui a été traqué comme un animal, moi je ne le connaissais pas mais je ne pense pas qu'il était méchant. Il ne m'a fait pas fait peur du tout".

Plus de 300 gendarmes mobilisés

Le dimanche 30 mai au matin, le préfet de la Dordogne est intervenu dans la matinale de France Bleu Périgord pour appeler tous les habitants du secteur à rester chez eux. Pour retrouver le jeune homme armé, ancien militaire, de gros moyens ont été déployés : 309 gendarmes dont ceux de l'unité d'élite du GIGN, sept hélicoptères et 11 véhicules blindés. "C'était peut-être un peu trop" estime la maire du Lardin, Francine Bourra.

C'était en tous cas du jamais vu dans cette commune de près de 1.700 habitants sans compter les médias nationaux venus en nombre de Paris pour couvrir cette cavale qui va durer 36 heures. L'ancien militaire est arrêté le lundi 31 mai. Au cours de son interpellation, il est gravement blessé à la gorge.

Où en est l'enquête ?

Selon le parquet de Périgueux, l'instruction sur cette affaire devrait se terminer à la fin de l'année 2022. Terry Dupin a été auditionné dans le bureau du juge d'instruction le 5 mai dernier. C'était sa deuxième audition. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat et violences volontaires aggravées. S'il est jugé par une cours d'assise, il risque 30 ans de prison.

Le jeune homme est actuellement en détention provisoire. Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales.