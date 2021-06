Forcené en Dordogne : l'homme a pu être placé en garde à vue, son état de santé s'est amélioré

Terry Dupin, le forcené du Lardin-Saint-lazare (Dordogne) qui avait mobilisé plus de 300 gendarmes et tiré sur des militaires est placé en garde à vue depuis ce mercredi soir. Son état de santé s'est amélioré.

Terry Depin avait mobilisé plus de 300 gendarmes.

"Compte tenu de l’amélioration de son état de santé, Terry Dupin a pu être placé en garde à vue" explique la procureure de la République de Périgueux (Dordogne). Depuis plusieurs jours, son état de santé s'était amélioré. Depuis sa grave blessure à la gorge à la suite de son interpellation, il n'était "pas audible" selon la procureure. Sans donner davantage de détails, Solène Bélaouar indique ce jeudi que sa garde à vue a pu commencer ce mercredi 9 juin à 17h20. Son placement en garde à vue indique qu'il a pu être entendu par les enquêteurs.

Arrêté après une cavale de plus de 36 heures

Cet homme a été blessé lors de son interpellation à Condat-sur-Vézère par des gendarmes du GIGN le lundi 31 mai dernier. Pendant sa cavale de plus de 36 heures, il avait tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes, sur leurs voitures et un hélicoptère. L'homme s'était rendu chez son ex-compagne avant de s'enfuir dans la forêt autour des communes du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-sur-Vézère, un périmètre de sécurité avait été mis en place.