Forcené du Lardin : une gendarme de Dordogne raconte la nuit de traque de l'ex-militaire

"Ma sensation, c’est comme si j’étais sur un terrain de football les yeux bandés" : voilà comment la cheffe Nina décrit les premières heures de la traque du forcené du Lardin fin mai dernier. Un homme qu'elle avait déjà croisé. Sur le site Gendinfo, cette gendarme de la brigade de Terrasson raconte son vécu des premiers tirs de Terry Dupin contre les gendarmes à son exfiltration de la commune sept heures plus tard.

"Il recharge et j’entends de nouveau des détonations"

La cheffe Nina appartient à la Brigade de gestion des événements à la gendarmerie de Terrasson-Lavilledieu. Ce samedi 29 mai, elle prend son service de nuit vers 19h, avec deux de ses collègues. Après 23h, la radio demande l'intervention de sa patrouille sur la commune du Lardin à cause de violences intra-familiales. Sa brigade arrive très vite sur les lieux. Le voisinage assure avoir entendu des coups de feu. Elle comprend rapidement qu'elle connait le forcené : "J’avais déjà auditionné cet homme, un ex-militaire qui m’était apparu déterminé et imprévisible, pouvant faire beaucoup de dégâts" assure-t-elle sur Gendinfo. A leur arrivée sur les lieux, "Nina se positionne de façon à observer l’environnement sans prendre le risque de s’engager dans l’impasse" raconte l'article. Des renforts arrivent et la gendarme entend des détonations.

Nina et son binôme vont à la rencontre du voisinage : "J’appelle une voisine pour lui demander ce dont elle a été témoin, de me tenir informée et surtout de rester confinée. Je vois l’homme faire des allers-retours entre la maison et sa voiture. Il casse une vitre et tient une arme le long du corps, avant de la pointer dans notre direction. Il recharge et j’entends de nouveau des détonations, mais celles-ci s’éloignent".

Les militaires du PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de Gendarmerie) arrivent en renfort. Nina les prévient. Terry Dupin arrive dans leur direction. C'est à ce moment que Terry Dupin vise les gendarmes du PSIG.

Exfiltrée au bout de sept heures

Le forcené, lourdement armé, est très mobile. C'est ce qui fait la grande difficulté de cette intervention selon la cheffe Nina, cachée dans un fossé avec ses collègues. "Il utilise les zones d’ombre pour progresser jusqu’à nos véhicules et tirer dessus. Nous ne pouvons pas neutraliser l’individu, car nous ne sommes pas en légitime défense tant qu’il ne nous tire pas dessus, et sortir du fossé paraît beaucoup trop dangereux" peut-on lire dans l'article de Gendinfo.

Ma sensation, c’est comme si j’étais sur un terrain de football les yeux bandés et que j’entendais tirer des coups de feu sans savoir d’où cela vient et si le tir va vous atteindre - Cheffe Nina sur Gendinfo.fr

Le petit matin arrive. L'homme est introuvable. Un premier hélicoptère est dépêché sur les lieux pour tenter de le localiser. Le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat annonce le confinement de la commune du Lardin. Vers 7h30 le dimanche, Nina et ses collègues sont exfiltrés. Terry Dupin sera interpellé à la mi-journée le lendemain.

Nina défilera le 14 juillet

La cheffe Nina défilera les Champs-Elysées le 14 juillet prochain à Paris : "C’est un honneur pour un militaire" dit-elle. Elle confie n'avoir jamais vécu une si violente intervention : "On connaît les risques liés à notre métier, même si en pratique c’est la pochette-surprise ! Mais on continue, pour protéger les autres".