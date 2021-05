Forcené en Dordogne : des aides à domicile accompagnées par les gendarmes chez des personnes âgées

Le village du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne est complètement bouclé suite à la chasse à l'homme organisée depuis la nuit dernière pour appréhender un homme armé qui s'est enfui après avoir été violent au domicile de son ex compagne. Les habitants sont appelés à rester chez eux tant que l'homme n'a pas été interpellé. La route, la D6089, est coupée à la circulation dans les deux sens.

Aides à domicile sous escorte

Des aides à domicile qui doivent se rendre chez des personnes âgées, devraient être escortées en fin d'après-midi par des gendarmes. Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais explique, qu'il faut faire les toilettes et procéder au partage de repas à domicile pour plusieurs personnes. Certaines ont également besoin de médicaments. La communauté de commune, la commune et la préfecture sont en train de mettre en place le dispositif.

Plus de contact avec l'individu armé depuis plusieurs heures

Plus de 300 militaires ( gendarmes du Groupement de la Dordogne et du GIGN) sont désormais à la recherche de cet ancien soldat âgé de 29 ans, père de trois enfants. Selon le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, les négociateurs n'ont plus de contact avec lui depuis plusieurs heures. Il serait retranché dans une zone boisée de quatre kilomètres carrés.