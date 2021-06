Forcené en Dordogne : l'homme de 29 ans transporté au CHU de Bordeaux

Terry Dupin a été arrêté ce lundi 30 mai après une cavale de 36 heures en Dordogne, autour du Lardin-Saint-Lazare et de Condat-sur-Vézère. L'ancien militaire de 29 ans a été gravement blessé dans un tir de riposte.

On en sait un peu plus sur l'état de santé de Terry Dupin. L'homme de 29 ans a été "neutralisé" ce lundi vers midi à Condat-sur-Vézère. Terry Dupin a été repéré peu de temps après la diffusion de l'appel à témoins dans le bourg de la commune. Selon les informations données par le général Pétillot, l'homme a tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes et les membres du GIGN de Toulouse avant d'être blessé à la gorge par un tir de riposte.

Transféré au centre hospitalier de Bordeaux

Terry Dupin, gravement blessé a été transporté sur l'hôpital de Périgueux avant d'être transféré sur le CHU de Bordeaux annonce ce mardi 1er juin sur France Bleu Périgord le préfet de la Dordogne.

Frédéric Périssat a également donné des informations sur son arrestation. Terry Dupin a tiré sur les gendarmes mais il aurait aussi retourné l'arme contre lui "de ce que nous ont dit les membres du GIGN, lorsqu'il a été cerné, il a simulé un suicide en retournant l'arme contre lui avant de tirer sur les gendarmes, il avait probablement une envie d'en finir, ce sentant dans une impasse".