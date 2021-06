Forcené en Dordogne : le soulagement au Lardin-Saint-Lazare et à Condat après l'arrestation

Les écoles, les commerces et les entreprises rouvrent ce mardi 1er juin au Lardin-Saint-Lazare et à Condat-sur-Vézère en Dordogne. Pendant 36 heures, ces deux communes ont vécu confiné à cause de la traque d'un homme de 29 ans soupçonné d'avoir agressé son ex-compagne et son nouveau compagnon, ainsi que d'avoir tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes.

Terry Dupin a été retrouvé peu de temps après la diffusion de l'appel à témoin à Condat-sur-Vézère, dans le Bourg. L'homme a ouvert le feu sur les gendarmes explique le général Pétillot. L'homme de 29 ans a ensuite été blessé dans un tir de riposte. Blessé à la gorge, il a été transféré sur l'hôpital de Bordeaux indique le préfet de la Dordogne sur France Bleu Périgord.

"On avait besoin de décompresser"

Si les gendarmes de la cellule d'investigation sont restés jusque tard ce lundi à Condat pour faire des prélèvements pour les enquêtes judiciaires, la vie a rapidement repris au Lardin-Saint-Lazare dès le milieu d'après-midi, ce lundi 30 mai. Le bar tabac a ressorti les tables et les chaises et certains habitants sont déjà en terrasse même si les gendarmes sont toujours là "on avait besoin de décompresser" explique Victorien assis avec ses amis dont Maxime "désormais on n'aura plus la boule au ventre pour savoir si on peut sortir, si on peut aller travailler".

"On entendait les hélico, le jour, la nuit"

Les habitants du Lardin, ainsi qu'une partie des habitants de Condat-sur-Vézère sont restés chez eux pendant la traque. Daniel n'a pas pu rentrer chez lui. Ce Périgourdin arrivé de Perpignan dimanche a dû loger chez sa sœur un peu plus loin. S'il ne pouvait pas entrer dans le périmètre, il a quand même entendu les hélicoptères : "on entendait passer les hélico, le jour, la nuit, ça fait une drôle d'impression".

Certains commerces ont rouvert dès ce lundi après-midi comme Sara qui tient la boutique de fleurs au Lardin : "j'étais venue pour nettoyer mais les clients ont appelé pour récupérer leurs commandes de la fête des mères donc j'ai ouvert et on s'est organisé".