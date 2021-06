Forcené en Dordogne : Terry Dupin, toujours hospitalisé, mis en examen et placé en détention provisoire

Près de deux semaines après son interpellation au terme d'une cavale de 36 heures, celui qu'on a appelé "le forcené du Lardin-Saint-Lazare" est mis en examen et il a été placé en détention provisoire jeudi soir apprend-on ce vendredi. Gravement blessé à la gorge lorsqu'il a été arrêté par les hommes du GIGN, l'état de santé de Terry Dupin s'est amélioré même s'il ne peut toujours pas parler. Il reste hospitalisé à Bordeaux mais il a cependant communiqué par écrit avec les enquêteurs. "Il s’est montré coopératif et plutôt en demande de s’expliquer" a-t-elle précisé. "Dès que son état de santé le permettra, il sera transféré dans un établissement pénitentiaire." La procureure de la République de Périgueux, Solène Bélaouar, tenait une conférence de presse ce vendredi 11 juin.

Terry Dupin est mis en examen pour violences volontaires aggravées commises sur son ex-concubine en état de récidive légale et en présence des enfants du couple, tentative d'assassinat sur l'homme présent au domicile de son ex-concubine, tentative d'assassinat contre plusieurs militaires de la gendarmerie et tentative d'homicide contre trois autres personnes. Il sera aussi poursuivi pour des faits de dégradations au domicile de son ex-compagne et sur des véhicules de la gendarmerie. La procureure a indiqué que les investigations semblent aller dans le sens d'une préméditation dans les faits qui se sont déroulés les 29, 30 et 31 mai.

Assigné à résidence

Cet homme de 29 ans, ancien militaire et déjà condamné pour des violences conjugales, a eu toutes les forces de l'ordre de Dordogne à ses trousses du samedi 29 mai au soir jusqu'à son arrestation le 31 mai. Il a tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes, sur leurs voitures et sur un hélicoptère après être allé, fortement alcoolisé et lourdement armé, chez son ex-compagne, au Lardin-Saint-Lazare. Condamné pour violences conjugales en février 2020, après avoir purgé une partie de sa peine en prison, il avait été assigné à résidence avec un bracelet électronique, interdit d'approcher son ex-concubine. La procureure a livré quelques éléments sur les faits : "En réalité, ils se fréquentaient de nouveau et se retrouvaient chez Terry Dupin (au Buisson-de-Cadouin, à une cinquantaine de kilomètres). Le jour des faits, il était chez son ex-concubine dans l'après-midi, il est rentré chez lui et plus tard dans la soirée, il découvrait qu’elle était avec un homme chez elle. C'est dans ce contexte qu'il a décidé de se rendre chez elle, armé".

"Les investigations doivent se poursuivre" a insisté la procureure. L'enquête doit notamment déterminer comment Terry Dupin s'était procuré ses deux armes (une carabine et un pistolet) alors qu'il avait interdiction d'en détenir. "Le bilan de cette cavale fait apparaître six séquences de tirs contre les forces de l'ordre impliquant 53 militaires, dix véhicules de gendarmerie dégradés et un hélicoptère touché par balles" a détaillé Solène Bélaouar entourée ce vendredi des gendarmes qui ont dirigé les opérations et mènent les investigations désormais.

Un homme décrit comme "ayant dépassé le stade de la raison" par son frère aîné

Parmi ses proches, après l'interpellation de Terry Dupin, son frère aîné avait confié à France Bleu Périgord qu'il s'attendait "à ce que ça se termine mal", que Terry avait "dépassé le stade de la raison". La gérante de l'entreprise où il travaillait en tant que conducteur de travaux a quant à elle décrit un homme "ponctuel et calme", "un employé exemplaire".

Un hélicoptère survolant la zone de recherche au Lardin-Saint-Lazare. © Radio France - Valérie Dejean

Au Lardin-Saint-Lazare et à Condat-sur-Vézère, les habitants ont vécu au son des hélicoptères et ont été priés de rester chez eux pendant ces deux journées. Des moments d'angoisse pour ces deux villages de l'Est du département. A tel point que des cellules psychologiques ont été ouvertes par la préfecture de Dordogne quand la traque s'est terminée.