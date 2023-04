Forcené en Dordogne : retour sur 36 heures de traque au Lardin-Saint-Lazare

Que s'est-il passé pendant ces 36 heures, fin mai 2021 au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne ? Durant trois jours, à partir de ce mardi 25 avril, Terry Dupin sera jugé en correctionnelle à Périgueux. Il y a deux ans, il avait 29 ans, trois enfants, une ex-compagne dont il était séparé. Ancien militaire, il travaillait en tant que conducteur de travaux, et était décrit par sa patronne comme "un employé modèle, quelqu'un d'exemplaire" . Et pourtant. Voici le résumé, en infographie, de ces longues heures durant lesquelles cette commune de Dordogne s'est arrêtée de vivre.

Samedi 29 mai 2021

Peu avant minuit

Un homme s’introduit chez son ex-compagne, et tente d’agresser le nouveau compagnon de celle-ci. Les voisins alertent les gendarmes qui se rendent sur les lieux. L’homme, habillé en kaki, et fortement alcoolisé, tire sur la voiture de la gendarmerie

Dans la nuit

L’homme tire plusieurs fois en direction des forces de l’ordre, criblant leur voiture de balles. Une des gendarmes présente sur les lieux racontera plusieurs semaines plus tard au site Gendinfo : “Je vois l’homme faire des allers-retours entre la maison et sa voiture. Il casse une vitre et tient une arme le long du corps, avant de la pointer dans notre direction. Il recharge et j’entends de nouveau des détonations, mais celles-ci s’éloignent". Plusieurs gendarmes passent la nuit au creux d’un fossé.

Dimanche 30

7h

La chasse à l’homme commence. La commune est confinée, le jour de la fête des mères. Les habitants du Lardin-Saint-Lazare sont appelés à rester chez eux. Un homme armé circule sur la commune. Plusieurs routes sont coupées. 150 militaires sont déployés sur place. Des hélicoptères survolent la zone de recherche.

9h

Le préfet de la Dordogne annonce sur Franceinfo que “la personne a été repérée”. Un périmètre est mis en place.

10h

Le GIGN a réussi à établir des “contacts” avec le tireur, selon la maire du Lardin-St-Lazare, Francine Bourra. L'homme "semble plus enclin au dialogue, mais n’a pas encore envie de se rendre".

10h30

Le préfet de la Dordogne tient une conférence de presse :“On sait que c’est quelqu’un qui est déterminé. Notre priorité, c’est de l’isoler dans un périmètre.”

13h

Le général André Pétillot, le commandant de la zone de défense et de sécurité, confirme que le forcené est retranché dans une zone boisée et accidentée avec des possibilités de se cacher. Les gendarmes mettent tous les moyens en œuvre pour qu'il évite de sortir du périmètre de 4km². "C'est quelqu'un qui connaît bien la zone et qui évolue avec une certaine aisance"

15h

Il y a désormais plus de 300 gendarmes sur le terrain. Plusieurs hélicoptères survolent la zone. Le préfet appelle la population à rester confinée.

16h

Les négociateurs n’ont plus de contact avec le fugitif depuis plusieurs heures.

17h

Les aides à domicile sont escortées par les gendarmes. Il faut faire les toilettes, porter des repas... Les employés de la papèterie de Condat qui ont fini leur travail seront exfiltrés, eux aussi, par les gendarmes.

18h

La procureure de la République de Périgueux donne quelques précisions sur le profil de l’homme recherché. Il a été condamné quatre fois pour des violences conjugales sur son ex-compagne.Il a 29 ans, est né en région parisienne, réside en Dordogne depuis ses 7 ans. Ancien militaire, il est père de trois enfants.

Lundi 31

6h

Les 1.800 habitants du Lardin se réveillent toujours confinés. "Le fugitif n'est pas localisé", selon le général Pétillot sur France Bleu Périgord : "Cette nuit, nous avons poursuivi nos recherches, nous avons effectué des vérifications sur des indications que nous avons reçues."

7h

"Nous continuons les investigations" renchérit le préfet de la Dordogne sur France Bleu Périgord. Les recherches se concentrent désormais sur une zone boisée et escarpée, au-dessus de l’usine de papier de Condat.

11h

Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie. Terry Dupin est décrit comme “dangereux”, de “corpulence athlétique”. "On est face à un individu capable de vivre plusieurs jours en autonomie. Il avait un sac, on peut imaginer qu'il avait préparé un certain nombre de choses à l'intérieur", craint le Général André Pétillot. Il ajoute qu’il a tiré sur les gendarmes avec "une arme de grande chasse", un fusil de chasse de gros calibre.

12h51

Fin de la traque. Terry Dupin a été neutralisé, annonce Gérald Darmanin sur son compte Twitter. L'ancien militaire a été retrouvé au lieu dit La Redonde, à Condat-sur-Vézère, précise le maire de la commune. À la lisière de la zone de recherche, dont il tentait de sortir. L’ancien militaire a été gravement blessé à la gorge par des tirs de riposte du GIGN.