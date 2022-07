Forcené dans les Landes : pourquoi l'opération du GIGN a duré si longtemps

A Campet-et-Lamolère, un homme est resté retranché, chez lui, avec une vingtaine d'armes pendant 44 heures, encerclé par les forces de l'ordre de mardi 28 juin, 19 heures, à jeudi 30 juin 2022, 15h30. La quartier était complétement bouclé. C'est tout un village qui a vécu au rythme de cette impressionnante intervention mobilisant 55 hommes de la gendarmerie et du GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale).

Un temps d'intervention habituel

Pour l'ex-commandant second du GIGN Anthony Marchand, 44 heures c'est une durée habituelle pour ce type d'intervention. "Les interventions sont toujours progressives. Dans un premier temps c'est une unité de gendarmerie locale qui se déplace, appelée par les riverains ou les victimes. Leur appréciation de la situation fait que eux peuvent avoir recours à un niveau supérieur, qui est généralement une antenne régionale du GIGN. Cette antenne régionale peut elle-même faire appel à l'antenne nationale du GIGN, basée en Ile-de-France, pour venir renforcer son dispositif. Le temps que chacun analyse la situation, peut durer 24, 48 ou 72 heures, ça n'est pas exceptionnel du tout."

La maison de l'homme qui s'est retranché chez lui à Campet-et-Lamolère pendant 44 heures. © Radio France - Tristan Barraux

Comment le GIGN négocie avec le forcené ?

Il était particulièrement difficile d'entrer en contact, de communiquer avec le forcené ont décrit les forces de l'ordre. Ce sont des négociateurs du GIGN qui ont tenté de lui parler, les équipes ont plusieurs techniques. "On va jusqu'au bout de la démarche de compréhension de l'individu. On essaie de comprendre à qui on a à faire. Quels sont ses ressorts ? Quelle est l'origine de la situation dans laquelle il se trouve ? Qu'est-ce qui a déclenché le conflit ? Ces questions pour avoir une idée de son état d'esprit et ce qui sont des éléments qui vont le faire monter en tension et redescendre. Et au fur et à mesure, on essaie au mieux de trouver une solution pour qu'il se rende, dans une situation moyenne on essaie de trouver les pistes d'un arrangement pour lui faire baisser les armes par exemple, ou d'arriver à ce que lui même, se sentant en danger finisse par réclamer une intervention pour qu'on vienne lui porter secours. Et puis le troisième temps, c'est de trouver des opportunité pour faire cesser la situation", détaille l'ex-commandant.

A Campet-et-Lamolère, l'homme a fini par appeler la gendarmerie par téléphone ce jeudi, demandant de l'aide. Les hommes du GIGN sont alors intervenus, déguisés en gendarmes, et l'ont interpellé. L'homme a été placé en garde à vue, une expertise psychiatrique a par ailleurs été demandée par le Procureur de la République de Mont-de-Marsan.