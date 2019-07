Forces de l'ordre et pompiers mobilisés pour ce week-end du 14 juillet, dans la Drôme

Drôme - France

Un important dispositif de sécurité est déployé dans la Drôme en ce week-end de 14 juillet. Il faut dire qu'à la trentaine de bals et feux d'artifice prévus sur le département, s'ajoutent la vague de départs en vacances, un risque feu de forêt important, et de possibles rassemblements spontanés en cas de qualification de l'Algérie en finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.

1.200 personnes mobilisées pour la sécurité

La préfecture de la Drôme a prévu un important dispositif de forces de l'ordre et de pompiers pour éviter tout incident.

1.200 hommes (et femmes) sont mobilisés sur tout le week-end : 800 sapeurs pompiers, dont une centaine spécifiquement sur le risque d'incendie, et 400 policiers et gendarmes dont une cinquantaine pour assurer la sécurité routière sur l'Autoroute A7 et les nationales.

Le gros des départs en vacances, c'est évidemment le samedi, avec 140.000 véhicules en circulation sur l'autoroute A7. Mais ce dimanche, 110.000 véhicules sont encore attendus sur l'autoroute A7, et 30.000 sur la nationale 7.

La liesse sportive ne doit pas laisser place aux drames humains" - Sabry Hani

Le directeur de cabinet du préfet de la Drôme met aussi en garde les supporters de l'équipe d'Algérie à la CAN de football. La demi-finale face au Nigéria, ce dimanche soir, devrait s'achever après le feu d'artifice à Valence, pendant le bal des pompiers.

"Si on peut comprendre la joie de voir son équipe gagner, on ne saurait tolérer les débordements qui pourraient conduire à des drames" affirme Sabry Hani, qui assure que les forces de sécurité ont des consignes très strictes pour éviter tout incident ou accident.