Forez : il fait irruption chez des particuliers armé d'une carabine, un sexagénaire interpellé pour extorsion

Un homme de 62 ans a fait irruption, le 14 avril, au domicile de deux particuliers, à Saint-Galmier puis à Chazelles-sur-Lyon (Loire). Armé d'une carabine, il a tenté de leur extorquer de l'argent. L'homme est en garde-à-vue pour extorsion et tentative d'extorsion.

Un homme de 62 ans a fait irruption, ce mercredi 14 avril, vers 19 heures 30, au domicile d'un chef d'entreprise de Saint-Galmier (Loire). Armé d'une carabine, il a cherché à soutirer de l'argent à son interlocuteur avant de repartir. Peu de temps après, il s'est présenté chez un retraité de Chazelles-sur-Lyon, dans le même but, avant de prendre la fuite. Les gendarmes, alertés, ont retrouvé sa trace vers 21 heures et l'ont placé en garde-à-vue à la caserne de Saint-Galmier pour "extorsion et tentative d'extorsion".

"C'est une affaire qui rend perplexe", commente le parquet de Saint-Etienne. Car beaucoup de questions restent à élucider à ce stade de l'enquête : pourquoi le sexagénaire, sans antécédent judiciaire, a-t-il agi de la sorte ? Était-il sous l'emprise de l'alcool ? Connaissait-il ses victimes ou les a-t-il choisies au hasard ? Y-a-t-il un lien entre les deux victimes ? Ce sont les gendarmes de Saint-Galmier et de Montbrison qui sont chargés d'apporter des réponses dans ce dossier.