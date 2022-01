Fort coup de vent attendu sur la région en début de semaine

Un épisode de vent violent va toucher l'arc méditerranéen ce lundi et ce mardi. Le Gard sera relativement épargné par rapport à ses voisins du Vaucluse et de l'Hérault, mais la prudence reste de mise.

Un fort coup de vent est attendu ce lundi et ce mardi sur tout l'arc méditerranéen. Le Gard sera relativement épargné par rapport à ses voisins de l'Hérault et du Vaucluse, mais on attend tout de même des rafales de 110 à 115 km/h sur les Causses à l'ouest du Vigan et des pointes à 90 ou 95 km/h sur le Gard rhodanien. Sur les sommets comme le mont Aigoual, les rafales pourraient parfois dépasser les 140 km/h. Soyez prudents dans vos déplacements.