Elle était annoncée, ça y est la neige est arrivée en Sarthe vendredi à 7h30 sur l'ensemble du département et les flocons compliquent la circulation sur les autoroutes A11, A28 et A81 comme sur le réseau secondaire où des accidents matériels sont signalés.

Sarthe, France

Les routes glissent énormément en sarthe ce vendredi matin suite à l'épisode neigeux qui s'est déclenché à 7h et demi. Les flocons recouvrent tout un secteur allant de l'Est du département jusqu'au Nord en passant par le Mans

Les saleuses sont en cours d'intervention

Les déneigeuses et saleuses sont en cours d'intervention notamment sur l'A11 où les automobilistes ne roulent que sur une voie, comme sur les autres autoroutes du département. De nombreux poids-lourds sont stationnés sur les aires car ils n'ont pas le droit de circuler vers l'Ile-de-France.

Le ramassage scolaire n'est pas assuré sauf au Mans

C'est le 4e jour sans cars scolaires pour emmener les adolescents vers les collèges et les lycées de campagne, même si le ramassage scolaire était en cours au Mans ce vendredi. A Bonnétable à 8h et demi, un accident a eu lieu, sans gravité : une voiture a percuté un car TIS (il ne s'agit pas d'un transport scolaire mais d'une ligne régulière de transport interurbain). Les huit passagers et le chauffeur ne sont pas blessés.

Le tram du Mans fonctionne, les bus sont très perturbés

Alors que chaque ligne fonctionnait sans problème ce matin, la Setram annonce désormais de grosses perturbations sur les bus de l'agglomération du Mans. Il y a de gros bouchons sur la rocade de la ville.