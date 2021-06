La société The Factory, complexe de loisirs à St-Denis-en-Val, et son patron Richard Leroux sont condamnés à de fortes amendes par le tribunal judiciaire d'Orléans dans une affaire complexe remontant à 2019. Mais ils sont relaxés concernant la mise en danger d'autrui.

Forte amende pour le patron du complexe de loisirs The Factory à Saint-Denis-en-Val

Complexe The Factory à Saint Denis en Val

Richard Leroux, le patron du complexe de loisirs The Factory, à Saint-Denis-en-Val, a été condamné jeudi par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le cadre d'une affaire complexe autour de la sécurité des bâtiments qui remonte à plusieurs années. Mais il est relaxé pour l'accusation la plus grave, à savoir la mise en danger d'autrui.

Richard Leroux avait été placé en garde à vue en 2019

Le 14 juin 2019, alors qu'il organise un concert des Poétic Lover au bowling et que la partie Jump park fait office de "garderie" (alors qu'un arrêté de fermeture administrative d'octobre 2018 - contesté par The Factory et plusieurs experts en sécurité - avait été pris par le maire de Saint-Denis-en-Val), Richard Leroux est placé en garde à vue, après une intervention de la police. C'est là que débute la complexe affaire jugée en avril dernier.

La société The Factory est condamnée à payer une amende de 10.000 euros pour refus de fermer un établissement recevant du public malgré une mise en demeure. Richard Leroux, en tant que personne, écope d'une amende de 3750 euros, dont 1800 euros avec sursis. La justice le condamne donc pour n'avoir pas respecté la mise en demeure.

Relaxé de l'accusation de mise en danger d'autrui

En revanche, Richard Leroux (tout comme le propriétaire des murs, l'entrepreneur Rodolphe Gabriel) est relaxé en ce qui concerne la mise en danger d'autrui et le maintien en activité d'un établissement malgré un arrêté, conformément à ce qu'avait requis le parquet d'Orléans.

Un procès en appel à venir ?

"C'est confirmé, la montagne a accouché d'une souris", réagit Martine Verdier, avocate de Richard Leroux, pour qui "la logique aurait été de relaxer les prévenus sur tous les chefs d'accusation à partir du moment où la mise en danger d'autrui est écartée". Richard Leroux fera-t-il appel de cette condamnation ? "On y réfléchit très sérieusement", affirme Maître Verdier.