Forte augmentation des tués sur les routes de l’Orne et du Calvados

La forte hausse du nombre de tués sur les routes françaises (17,1 %) se vérifie dans l’Orne et le Calvados, avec des augmentations encore plus prononcées dans ces deux départements normands. Une conséquence des destructions de radars selon la Sécurité routière.

Déjà 19 morts depuis le début de l'année sur les routes du Calvados et de l'orne

Calvados, France

2019 commence très mal en terme de sécurité routière. Au niveau national une augmentation de 17,1 % des tués au mois de février. Ce qui représente 253 morts en 28 jours. Et ces chiffres viennent aggraver un mois de janvier déjà marqué par une augmentation de 4 %.

Dans la région les indicateurs sont aussi mauvais, pour des données qui portent -elles- sur le premier trimestre 2019. Huit tués dans l'Orne contre cinq l'an dernier à pareille époque. Et c'est pire dans le Calvados avec déjà onze décès contre cinq sur le premier trimestre 2018. « On revient dans des statistiques d’il y a 10 ans » précise Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet du Calvados. Cette année 2019 avait très mal commencé dans le département avec déjà deux morts pendant la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. La série noire s'est poursuivie depuis.

Lien de cause à effet avec la destruction des radars ?

Les causes sont multiples mais un élément apporte un éclairage intéressant. Il n'y a pas eu plus d'accidents depuis le début de l'année (42 corporels contre 41 en 2018) mais ils ont été plus violents. Au niveau national, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière, dénonce un relâchement provoqué par la mise hors service de l’immense majorité des radars automatiques : « Il y a un lien simple : depuis la mi-novembre les radars ont été fortement dégradés, détruits. Près de 75% du parc a été touché, cherchez l’erreur » indique-t-il chez nos confrères de France Info.

« La vitesse en parallèle avec les dégradations de radars pourrait être l’une des causes de cette forte augmentation des tués » estime Camille Goyet. « Les radars détruits seront tous remplacés avec un coût de 80 000 euros par appareil. Il y aura des poursuites contre les auteurs. Certains viennent d’être interpellés à Lisieux et ils seront jugés. »

La Préfecture note aussi d’autres infractions sur les routes à l’origine de l’augmentation du nombre de tués. « Consommation d’alcool, de stupéfiants et même des refus de priorité » précise la sous-préfète de Caen.