Forte augmentation du nombre de tués sur les routes de Côte-d'Or en ce début d'année

Déjà huit morts depuis le début de l'année 2017 sur les routes de Côte-d'Or, c'est quatre de plus que l'année dernière à la même date. C'est dans ce contexte que s'est déroulée ce mercredi 22 mars une vaste opération de contrôles routiers pour lesquels policiers et gendarmes étaient mobilisés.

Série noire sur les routes de Côte-d'Or. Déjà 8 morts depuis le début de l'année dans des accidents de la route dans le département. Des accidents qui ont eu lieu en zone gendarmerie, c'est à dire en campagne. Huit morts, c'est quatre de plus que l'an passé à la même date. Et ce qui est très paradoxal c'est que, dans le même temps il y a eu 25% d'accidents en moins. Ces accidents mortels sont dus, selon la préfecture, à la vitesse -pour trois d'entre eux- ; à un taux d'alcool très élevé -pour deux de ces accrochages mortels- ou bien à des défauts de priorité ou d'inattention de la part des conducteurs.

Les gendarmes de Côte-d'Or ont retiré le permis d'un automobiliste qui conduisait sous l'empire de stupéfiants ce mercredi 22 mars 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est dans ce contexte que s'est déroulée, ce mercredi 22 mars 2017, une vaste opération zonale de contrôles routiers dans tout l'Est de la France. En Côte-d'Or, la Préfète, qui a décidé d'intensifier la lutte contre l'insécurité routière, a mis en place plusieurs points de contrôles entre 14h et 16h. C'est ainsi qu'une vingtaine de fonctionnaires de la police nationale était mobilisée au rond-point Général de Gaulle de Dijon. Des policiers qui ont également procédés à des contrôles de vitesse sur la rocade grâce à un radar embarqué.

Téléphone au volant, ceinture de sécurité, alcool, vitesse et stupéfiants

Tandis que 28 gendarmes étaient stationnés au rond-point de la Visitation de Chevigny-Saint-Sauveur avec également des patrouilles sur la RD 905, c'est à dire la route entre Dijon et Auxonne et sur la RD 996 entre Dijon et Seurre. Dans la ligne de mire des forces de l'ordre: téléphone au volant, ceinture de sécurité et bien sûr alcool, vitesse et stupéfiants.

Pauline Jouan, directrice de cabinet de la préfète a rendu visite aux gendarmes à Chevigny-Saint-Sauveur. A droite le capitaine Johan Vaniambourg, commandant en second l'EDSR 21 © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les 28 gendarmes mobilisés, l'adjudant-chef Christophe Venin du peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur. Il est impitoyable sur ces opérations de contrôles. Et il y a une bonne raison à cela. Ce gendarme, très expérimenté, se souvient d'avoir annoncé la mort d'un jeune à une famille. Un souvenir qui le hante toujours des années après.

"C'est vrai que d'aller annoncer cela à la famille a été quelque chose de très, très difficile, en plus c'était le soir du Réveillon de Noël. Nous étions au début des années 2000, le jeune rentrait tranquillement chez lui, quant un individu a perdu le contrôle de son véhicule et est venu le taper de plein fouet. C'est quelque chose que l'on n'oublie parce qu'on n'est pas préparé à annoncer ce genre de drame à une famille"

28 gendarmes étaient mobilisés pour diverses opérations de contrôles routiers © Radio France - Thomas Nougaillon

116 excès de vitesse relevés en deux heures de temps sur la rocade

Bilan de cette grande journée côté gendarmes: sur la centaine de véhicules contrôlés en deux heures de temps, les militaires ont relevés 40 dépassements de vitesse autorisée, un défaut d'assurance, un téléphone au volant ainsi qu'une conduite sous l'empire d'un stupéfiant. Pour cette dernière infraction le conducteur s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire et son véhicule a été immobilisé. Côté police nationale: les policiers ont relevés 116 infractions à la vitesse sur la rocade et 9 infractions diverses lors de leurs contrôles au rond-point du Général de Gaulle.