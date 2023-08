Forte émotion à Villefranche-sur-Mer après un nouvel accident mortel boulevard Napoléon-III

Un immeuble surplombe le lieu de l'accident. Cédric Benaros-Bourroul et sa grand-mère habitent dans des appartements de cet immeuble et ont assisté à la scène d'horreur de ce lundi 14 août. "Nous avons entendu un gros boum, alors sur le coup j'ai pas vraiment réagi puis j'ai entendu de l'agitation alors nous sommes sortis sur le balcon", explique cet habitant du 1045 boulevard Napoléon à Villefranche-sur-Mer. Sa grand-mère poursuit : "le corps de la dame était inerte, son mari semblait déboussolé et le chauffeur se tenait la tête comme perdu."

ⓘ Publicité

La scène s'est produite vers 9 heures 30, ce lundi 14 août. Une camionnette a percuté une dame et son chien qui traversaient sur un passage piéton. Malgré une tentative de réanimation des pompiers arrivés sur place, la victime n'a pas survécu.

Un courrier adressé à la mairie en octobre 2022

L'accident n'étonne pas vraiment Cédric Benaros-Bourroul et sa grand-mère. "En octobre dernier, ma mère a failli se faire écraser dans les mêmes circonstances, heureusement le conducteur s'est arrêté à temps", explique Cédric depuis l'appartement de sa grand-mère avec vue sur la baie.

Ce Villefranchois a donc contacté la mairie par courrier : "je leur ai demandé de rajouter des dos d'ânes et/ou des radars." Dans le courrier il exprime même sa crainte qu'un accident mortel puisse survenir.

La mairie a répondu à cet administré. Dans un courrier signé du maire, l'édile assure que la question sera abordée "lors de la prochaine commission sécurité". Pourtant, aucun travaux n'ont été engagé et les habitants traversent dans la peur ce passage piéton. Cédric déplore cet accident mais espère que ça fera bouger les choses. Sa grand-mère se souvient de l'installation du feu rouge après la mort d'une autre habitante dans les années 70.

"Les conducteurs ne peuvent pas être surveillés tout le temps !"

Du côté de la mairie, on assure que des mesures ont été prises. Il y a des difficultés sur la basse corniche comme sur la moyenne corniche mais la municipalité explique faire au mieux pour ces zones accidentogènes avec la Métropole. Les élus n'envisagent pas, en revanche, d'installer de dos d'âne car "dans le cas de motard par exemple ça pourrait créer des accidents nocturnes". Et puis toutes ces infrastructures routières supplémentaires ont un coût.

"On ne peut pas contrôler les conducteurs tout le temps toute la journée", indique l'adjoint à la sécurité. Il explique que des demandes de radars supplémentaires ont également été formulées auprès de la Préfecture**.** Pour l'heure, ces demandes sont restées lettres mortes. Et l'élu à la sécurité insiste : "l'accident est dû à un comportement inapproprié sur la route, non pas des infrastructures routières !"

Les habitants espèrent quand même pouvoir traverser sereinement dans un futur très proche. En attendant les actions, place à l'émotion : des fleurs ont été déposées sur le lieu de l'accident.

Les stigmates de l'accident sont encore visibles. © Radio France - Julia Beaufils