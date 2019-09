Forte hausse de la mortalité routière dans les Deux-Sèvres, la dégradation des radars en cause

Niort, France

Une série noire d'accidents mortels endeuille les Deux-Sèvres depuis le début de l'année. Avec vingt-cinq personnes tuées depuis le 1er janvier 2019, la mortalité routière accuse une forte hausse de 10 % par rapport à la même date l'an dernier (19 décès sur les deux premiers trimestres en 2018, 16 en 2017). Dernier drame en date, mardi soir à La Chapelle-Largeau où une conductrice de 80 ans a trouvé la mort.

"Plus du tiers des accidents mortels sont dus à la vitesse, les autres sont souvent liés à l'alcool et aux stupéfiants" - Préfecture des Deux-Sèvres

Après un été particulièrement meurtrier avec huit morts enregistrés durant le mois d'août, la préfecture des Deux-Sèvres s'inquiète d'une résurgence des mauvais comportements. La vitesse excessive est responsable de plus d'un tiers des chocs mortels survenus depuis le 1er janvier 2019, l'alcool et les stupéfiants complètent ce cocktail macabre. Dans le dernier baromètre de la sécurité routière des Deux-Sèvres (voir ci-dessous), tous les voyants sont au rouge.

Baromètre de la sécurité routière © Radio France - Préfecture des Deux-Sèvres

Les autorités déplorent le relâchement d'automobilistes qui roulent plus vite et ne craignent plus d'être flashés. D'après la préfecture, les dégradations des radars commises durant le mouvement des Gilets Jaunes expliquent en partie le bilan dramatique de la violence routière. Les pouvoirs publics précisent que les contrôles routiers sont multipliés ces derniers temps.

Deux accidents mortels en 48 heures, le maire de Brion-près-Thouet raconte l'horreur

Deux retraités décédés à Limalonges le jeudi 15 août, une collision mortelle d'un motard à Neuil-les-Aubiers le 8 août, une automobiliste de 55 ans tuée sur la RD950 à Villiers-sur-Chizé le 31 juillet, un jeune homme de 23 ans qui succombe à Pas-de-Jeu le 23 avril après un choc avec un poids lourd... Dans la liste noire des villes endeuillées par des accidents de la route, Brion-près-Thouet tient une place tristement particulière.

"Quand je repense à ces deux jeunes qui avaient la vie devant eux, étendus par terre, ce sont des images qui me reviennent en boucle dans mon esprit" - Thierry Déchereux, maire de Brion-près-Thouet

Lors du premier weekend de juillet, dans ce petit village de Brion-près-Thouet, situé non loin de Mauléon, deux accidents mortels se sont produits à 48 heures d'intervalle et comme bien souvent, juste après les pompiers, c'est le maire Thierry Déchereux qui est arrivé en premier sur place, après un coup de téléphone lui annonçant le drame.

"Maintenant, à chaque fois que mon téléphone sonne, je crains le pire"

"Quand je suis arrivé samedi matin sur le lieu de l'accident, j'ai découvert un jeune de 20 ans écrasé dans sa camionnette. Le drap mortuaire qui couvrait le corps s'est envolé avec le vent, il y avait du sang partout. Le jeune homme venait de signer un CDI et il avait peut-être un peu trop arrosé la chose, il est rentré seul de boîte de nuit sur une route très sécurisée à trois voies et il a fini sa vie sous un semi-remorque. Je revois ses copains qui se trouvaient à 100 mètres de là en train de pleurer, tout le monde disait, on aurait dû, on aurait dû, mais personne n'a fait."

Moins de deux jours plus tard, le téléphone de Thierry Déchereux sonne à nouveau. "C'était un voisin du village, un jeune de 16 ans à cyclomoteur. Il n'aurait pas vu un semi-remorque qui était arrêté à des feux de chantier et il s'est encastré dessus."