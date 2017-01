Forte hausse de la mortalité routière en 2016 en Savoie

En 2016, sur les routes de Savoie, 35 personnes ont perdu la vie contre 20 en 2015. Une hausse de 57 % qu'il faut endiguer estime le préfet. Principales victimes : les piétons et les motards.

Les chiffres de la mortalité routière sont repartis à la hausse en 2016 en Savoie. Il y a eu 35 morts contre 20 en 2015, soit 57 % de hausse ! Les victimes sont à 75 % des hommes dont la moitié sont âgés de 18 à 40 ans. Ce sont généralement la vitesse, les stupéfiants et les fautes d'inattention qui sont en cause.

Parmi les décès, ceux de neuf motards "soit 25 % des tués alors qu'ils ne représentent que 2 % du trafic" souligne le préfet Denis Labbé. "On ne doit pas accepter cette fatalité. Nous renforcerons les contrôles. Il va y avoir des moyens supplémentaires accordés en matière de radars et on fera circuler encore plus les véhicules banalisés" ajoute le préfet.

Sept piétons mortellement fauchés

L'année dernière, les piétons ont également été particulièrement touchés par les accidents mortels. Sept personnes (dont cinq octogénaires) sont mortes suite à un accident.

L'année 2017 démarre tout aussi mal puisque quatre personnes sont mortes après un accident de la route.