"Forte hausse des escroqueries dans l'Indre en 2016", Seymour Morsy, le Préfet

Seymour Morsy, le Préfet de l'Indre était l'invité de France Bleu Berry lundi matin. Bilan de la délinquance, sécurité routière, désertification médicale.... plusieurs grands dossiers ont été abordés.

Il a fait sa rentrée sur France Bleu Berry. Le Préfet de l'Indre, Seymour Morsy, était l'invité du 6-9 de France Bleu Berry ce lundi 2 janvier à 7h45. L'occasion de revenir avec lui sur l'année écoulée et d'aborder les grands dossiers qui marqueront l'année 2017.

Le week-end de la Saint-Sylvestre s'est bien passé

"Plus de 300 pompiers étaient mobilisés, 150 policiers et gendarmes, l'ambiance a été plutôt calme sur le plan de la sécurité pour ce week-end de la Saint-Sylvestre dans l'Indre, et c'est tant mieux" s'est félicité le Seymour Morsy.

18 décès sur les routes de l'Indre en 2016

Mais le Préfet déplore toujours les comportements dangereux de certains automobilistes sur les routes : "Ce week-end encore, un véhicule a été contrôlé sur notre autoroute à 195 kms/h au lieu de 110 kms/h... avec 4 personnes à bord, c'est un comportement irresponsable".

Le Préfet a rendu hommage aussi à la jeune mère de famille sapeur pompier volontaire originaire de l'Ariège qui a perdu la vie sur l'A20 vendredi matin, après un sur-accident lié au verglas.

18 personnes sont décédées sur les routes de l'Indre en 2016, soit 5 décès de plus qu'en 2015. La vitesse et l'alcool expliquent en grande partie ces mauvais chiffres.

Forte hausse des escroqueries

ESCROQUERIE CB ILLUSTRATION © Maxppp - Maxppp

Concernant le bilan de la sécurité générale pour l'année écoulée, le Préfet de l'Indre fait part "d'une forte hausse des escroqueries et infractions financières dans l'Indre, 150 faits constatés en plus en 2016, des escroqueries à la carte bleue, des vols par ruse, des carnets de chèque détournés... mais ces chiffres doivent encore être consolidés", indique le Préfet.

Une table ronde sur le manque de médecins

"Le besoin en matière médicale est de plus en plus fort, la moyenne d'âge des médecins dans l'Indre est de 55 ans, il va y avoir des départs à la retraite dans les années qui viennent (...) il existe des dispositifs d'Etat qui fonctionnent relativement bien comme les maisons de santé pluridisciplinaires parfois subventionnées à plus de 80 % par l'Etat, mais ce n'est pas suffisant, il va falloir faire plus".

Le Préfet organisera en début d'année une table ronde sur le sujet avec les différents acteurs, il l'annoncé samedi soir à l'hôpital de Châteauroux lors d'une visite au personnel médical mobilisé la nuit de la Saint-Sylvestre.