Sécurité routière : forte hausse du nombre de suspensions de permis de conduire au mois de mai dans le Loiret

La préfecture du Loiret publie les chiffres de la sécurité routière au mois de mai 2020. Et malgré le confinement, ils ne sont pas bons : le nombre de tués sur les routes n'a pas baissé et le nombre de suspensions de permis de conduire a augmenté de 34%, par rapport à mai 2019.

Le confinement a des effets sur les chiffres de la sécurité routière, avec une baisse sensible et logique du nombre d'accidents sur les routes du Loiret en mai 2020, selon les chiffres publiés ce mercredi par la préfecture du Loiret. On recense deux fois moins d'accidents par rapport à mai 2019 (29 contre 60), et le nombre de blessés a baissé de 63,79 %.

La mortalité routière ne baisse pas

En revanche, trois personnes sont mortes en mai 2020 sur les routes du Loiret, c'est le même chiffre que l'an dernier, alors qu'au niveau national, la mortalité routière a sensiblement baissé (205 tués en mai 2020 contre 243 en mai 2019).

Explosion du nombre de grands excès de vitesse

Ce sont surtout les excès de vitesse qui ont beaucoup augmenté. La préfecture du Loiret a compté 290 suspensions de permis en mai 2020 contre 215 en 2019, soit une hausse de plus de 34%. Plus inquiétant encore : le nombre de grands excès de vitesse, supérieures de 40 km/heure à la vitesse autorisée, a doublé (+100%) si on compare le mois de mai 2019 et celui de mai 2020

Conclusion du préfet du Loiret : Pierre Pouëssel "appelle les usagers de la route à la plus grande vigilance et au respect des règles de sécurité routière."