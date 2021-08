La communauté libanaise forte de 35 000 personnes sur les Alpes Maritimes selon les associations est fortement mobilisée un an après l'explosion du port de Beyrouth. Hommage, rassemblement et recueils de dons se multiplient.

Forte mobilisation de la communauté libanaise de la Côte d'azur un an après l'explosion du port de Beyrouth

Mercredi 4 août à 18H07, une gerbe sera déposée sur la mer au port de Saint-Jean-Cap-Ferrat par les membres de l'association Mon Liban d'azur, une association franco-libanaise basée à Nice.

"Ce sera sobre, un moment de recueillement sans discours. Nous avons multiplié les gestes ces derniers jours pour soutenir les familles endeuillées et pour la reconstruction de la capitale libanaise" explique Géraldine Ghostine la présidente de cette association.

Sa famille a été affectée et elle habite entre Nice et Beyrouth. L'association multiplie les initiatives depuis une semaine à l'approche de la date anniversaire de la catastrophe : "Nous avons rassemblé 5000 personnes pour la première Journée Libanaise à Mougins dimanche dernier (1er août) avec le comédien Franck Dubosc qui a une maison sur la commune (...) Et nous organisons un cocktail caritatif avec un appel aux dons ce mardi 3 août en présence de grands Chefs étoilés dans le Grand hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les fonds récoltés sont destinés à la reconstruction du Palais Sursock. Un grand palais construit en 1850 qui a été soufflé par les explosions."

L'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth a ravagé une partie de la capitale libanaise. Le bilan est de plus de 214 morts et 6500 blessés. 350.000 libanais ont été directement affectés et les dommages estimés à 15 milliards de dollars.