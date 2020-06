Fortes chaleurs : deux accidents de baignade dans la rivière Ardèche

Un homme d'une cinquantaine d'année s'est noyé ce mercredi après-midi à Saint-Martin-d'Ardèche. Autre accident et possible noyade à Balazuc, toujours dans le Sud du département : un jeune baigneur de 25 ans a disparu dans l'eau et n'a pas été retrouvé.