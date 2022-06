Fortes chaleurs : la préfecture de la Mayenne met en garde contre les feux de forêt et de végétation

En raison d'un épisode de forte chaleur qui va frapper le département, la préfecture de la Mayenne met en garde contre les feux de forêt et de végétation et appelle à la prudence.

Le département de la Mayenne va connaître ces prochains jours un épisode de forte chaleur augmentant le risque d’incendie. Déjà, deux feux de végétation se sont récemment produits à Sainte-Suzanne-et-Chammes et à Argentré. Près de 5 hectares sont partis en fumée. "Dans 9 cas sur 10, les feux de forêt et de végétation sont d’origine humaine et pour moitié à cause d'une imprudence" explique la préfecture.

►► Les comportements à adopter

-aux abords des forêts et des champs : n’allumez ni feu, ni barbecue, ne jetez jamais de mégots dans la nature, par terre ou par la fenêtre de votre voiture, ne réalisez pas de travaux à l’extérieur avec des matériels susceptibles de provoquer des étincelles (disqueuse, soudure…) les jours de fort risque d’incendie (vent, température élevée et sécheresse), ne stockez pas vos combustibles (bois, fuel, réserve de gaz) contre votre maison, car ils pourraient eux-mêmes prendre feu et accélérer la destruction de votre habitation

►► En cas d’incendie

-abritez-vous dans un bâtiment en attendant les secours. Lors des récoltes et travaux agricoles , les agriculteurs sont invités à moissonner avec la plus grande prudence, en étant accompagné d’un tracteur avec la tonne d’eau et/ou un tracteur doté d’une herse pour créer des coupe-feux, déchaumer entre les parcelles pour créer des zones de coupe-feu.

Il est, par ailleurs, interdit à toute personne, autre que les propriétaires de terrains boisés ou non, de porter ou d’allumer un feu à l’intérieur de ces terrains et ce jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que les landes et maquis. Il est également interdit à toute personne d’incinérer des haies, landes, friches ou bruyères à l’intérieur des terrains cités ci-dessus et à moins de 400 m des lisières de ces terrains du 15 mai au 30 septembre.