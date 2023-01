Fortes détonations entendues dans le Gard, c'était bien un avion de chasse

Vous avez été très nombreux à contacter France Bleu Gard Lozère après une double explosion entendue un peu partout dans le département du Gard ce jeudi sur le coup de 19h. Ces détonations étaient bien dues à un avion de chasse. Il s'agissait précisément d'un Rafale qui a franchi le mur du son au cours d'un vol d'entraînement dans le cadre ce que l'on appelle communément la police du ciel.

"Dans le cadre d’un vol d’entraînement, réalisé dans une zone aérienne dédiée, un Rafale de la permanence opérationnelle (PO) a franchi le mur du son au-dessus du Gard aux alentours de 19h00 ce jeudi. Ce vol entrait dans le cadre d’une activité habituelle et régulière des équipages de l’armée de l’Air et de l’Espace qui assurent la posture permanente de sûreté aérienne (aussi appelée « police du ciel ») indique dans un communique le Service d‘information et de relations publiques

de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Ces entraînements répondent au besoin indispensable et constant de préparation de nos équipages dans le contexte que l’on connaît (préparation opérationnelle / réactivité de nos forces).