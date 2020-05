Fortes pluies dans le Tarn : une habitation évacuée et plusieurs routes coupées autour de Réalmont et Castres

La vigilance orange dans le Tarn a été prolongée ce lundi midi jusqu’à 20h. Et effectivement, l’après midi a été très chargé pour les pompiers qui ont mené plus de 120 d’interventions. Plus de 110 pompiers ont été mobilisés à cause des inondations qui touchent le département et notamment les secteurs de Réalmont et de Castres.

Autour de Castres, il y a eu 82 interventions des pompiers ( principalement des caves inondées au niveau des avenues d'Albi, de Roquecourbe et du Sidobre, et sur la zone de Mélou). Il y aussi eu une dizaine d'interventions autour de Réalmont. Les secteurs de la Dourgne et de Labruguière ont aussi très impactés par ces fortes pluies.

Plusieurs automobilistes secourus

Selon les gendarmes quelques routes départementales ont été coupées ( la départementale 55 qui va de Vabres àRoquecourbe à et la départementale 89 qui relie Castres à Burlats). Des axes coupés en raison de chutes d’arbres ou d’éboulements . Les pompiers ont du aussi intervenir sur des mises en sécurité de personnes qui étaient en danger dans leurs voitures. Quatre personnes et trois chiens étaient aussi coincés dans leur maison, dans le secteur de Réalmont. Elles sont désormais hors de danger.

Interventions aussi en Haute-Garonne et dans le Gers

Dans le département limitrophe de la Haute-Garonne, c'est le secteur de Caraman qui a été plus sévèrement touché par les fortes pluies. La rivière Vendinelle est ainsi sortie de son lit à Auriac-sur-Vendinelle, où l'école maternelle a été évacuée. Quelques enseignants et membres du personnel étaient là pour préparer la rentrée de mardi. Deux routes départementales ont également été coupées par l'eau, notamment la RD 80.

Dans le Gers, les pompiers sont intervenus une quinzaine de fois dans la journée pour des inondations, dans le secteur de Riscle et Barcelonne-du-Gers. Quelques caves ont été envahies par l'eau, et des poteaux électriques ont menacé de tomber, à cause du sol gorgé d'eau. Dans tous les cas, il n'y a eu aucun blessé.