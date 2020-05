A 6h ce lundi matin, les pompiers du Loiret ont réalisé plus de 230 interventions. Pas de blessés, mais de nombreuses caves inondées notamment à La Chapelle-Saint-Mesmin et à Chateauneuf-sur-Loire.

Fortes pluies: plus de 200 interventions pour les pompiers du Loiret, pas de gros dégâts

Les fortes pluies annoncées sont bel et bien tombées ce dimanche soir et cette nuit dans le Loiret. Très sollicités, les pompiers du Loiret, à 8h ce lundi, avaient réalisé 236 interventions précisément, pour des caves et des sous-sols inondés. Pas de blessés, pas d'évacuations ni d'entreprises touchées.

236 interventions pour les pompiers du Loiret

Les précipitations ont été très fortes dans tout le département, mais certains secteurs sont plus touchés que d'autres. C'est le cas des communes de La Chapelle-Saint-Mesmin, près d'Orléans, et de Châteauneuf-sur-Loire (une quarantaine d'interventions des pompiers dans chacune de ces communes) ou encore du Malesherbois (dans le nord du Loiret).

Il a beaucoup plus dans la nuit de dimanche à lundi : 40mm de précipitations ont été relevés à Melleroy, dans l'est du Loiret, et jusqu'à 60mm dans la Métropole d'Orléans.

Du vent fort ce lundi matin

Lundi matin, les pompiers étaient appelés, en plus, pour des arbres et poteaux arrachés ou tombés sur la chaussée, car le vent souffle fort dans le Loiret.

Le Loiret et le Loir-et-Cher restent en vigilance orange jusqu'à ce lundi après-midi.