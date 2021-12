Fortes précipitations en Isère : plusieurs routes coupées

Météo France a placé ce mercredi le département de l'Isère (ainsi que l'Ain et les Savoies) en vigilance orange aux pluies, inondations et avalanches.

La D524 (Combe de Gières) est coupée dans les deux sens entre Gières et Uriage en raison d'un glissement de terrain. Par ailleurs le débordement d'un canal est également à l'origine de la fermeture de la RD 524 entre Vizille et Vaulnaveys dans les deux sens de circulation. Une déviation locale est mise en place par les RD 5 et RD 5E.

À Crolles la D1091 est coupée en raison d'une inondation au niveau du hameau de Monfort.

Sur le plateau des Petites Roches, fermeture de la départementale 30 en raison d'un risque de coulée de boue.

À Chantepérier, la D526 est coupée à la circulation dans les deux sens en raison d'un risque de coulée de boue. Un déviation est mise en place par les RN 85 et RD 1091.

Suite à un glissement de terrain, la D290A est également fermée dans les deux sens au niveau de la commune de Villard-Bonnot. Une déviation mise en place par les RD 523 et RD 290.

À Chichiliane, la D7B est coupée en raison d'une inondation entre Donnière et Ruthière.