Fortes rafales de vent en Limousin : 3000 foyers privés d'électricité en Corrèze et 700 en Haute-Vienne

3000 foyers sont privés d'électricité en Corrèze suite aux fortes rafales de vent dans la nuit de dimanche à lundi 13 février. La Haute-Vienne est moins touchée avec 700 foyers coupés. Enedis mobilise les équipes de tout le Limousin pour rétablir les lignes au plus vite.

Les coupures d'électricité ont démarré hier soir en Corrèze. 300 foyers ont été coupés suite à des rafales de vent à 90 kilomètres par heure. Enedis a mobilisé ses équipes d'astreinte mais de nouvelles rafales vers 3 heures ce matin ont aggravé les dégâts. A 10 heures, 3000 foyers étaient concernés par les coupures. 52 communes sont touchées en Corrèze dans les secteurs de Perpezac-le-Blanc/Saint Robert, Gimel les Cascades, et Saint-Privat/Treignac.

Les 300 foyers coupés depuis hier sont déjà en cours de réparation et devraient revenir à la normale vers midi. Les dégâts constatés sont majoritairement dus à des branches et des arbres tombés. Le diagnostic est en cours pour les 2700 foyers restants. En plus de ses équipes départementales et de ses partenaires, Enedis a mobilisé des équipes de Haute-Vienne et de la Creuse, beaucoup moins touchées, pour prêter main forte. Le groupe espère un rétablissement des lignes d'ici ce soir.

La Haute-Vienne moins fortement touchée

En Haute-Vienne, les pannes enregistrées sont beaucoup moins importantes. 700 pannes ont été enregistrées hier soir dans le secteur de Saint Médard/Châteauneuf et cette nuit vers Couzeix/Chaillac-sur-Vienne. Le diagnostic est également en cours mais les pannes devraient demander moins de temps pour être rétablies. Frédéric Saint-Paul, référent Enedis, est optimiste sur un retour à la normale avant la fin de la journée.