Forts orages en région toulousaine, beaucoup d'arbres sur les routes

Les forts orages qui ont traversé la région toulousaine ce jeudi 17 juin ont provoqué de nombreux dégâts, avec notamment des chutes d'arbres et des coupures de lignes électriques. Des rafales de vent dépassant les 100 km/h ont été enregistrées.

Comme attendu de forts orages ont traversé l'ouest de l'Occitanie, ce jeudi 17 juin. Des pluies et des éclairs qui remontent des Pyrénées vers le nord. De fortes rafales de vent ont notamment été relevées, selo Météo-France : 102 km/h à Cos, près de Foix. 105 km/h pour à Balma-Lasbordes, près de Toulouse, et jusqu'à 112 km/h pour Saint-Félix-Lauragais !

Selon les pompiers de l'Ariège, beaucoup d'arbres sont tombés sur un axe Foix-Toulouse. Des arbres aussi sur les routes en Haute-Garonne, dans le Lauragais et à l'est de Toulouse : à Ramonville ou Verfeil par exemple. A Varennes, sur la route de Revel, des enfants sont restés immobilisés dans un autocar. Le véhicule ne pouvait plus avancer ni reculer, entouré d'arbres tombés sur la route. Les pompiers sont venus à leurs secours.

Interventions aussi dans le Tarn, autour de Gaillac, Lavaur, Graulhet, ou Puylaurens, avec de nombreuses lignes électriques ou de téléphone au sol, selon les pompiers. Des arbres arrachés dans le Tarn-et-Garonne, dans le secteur de Montclar-de-Quercy.

Au total, 31 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France. En Occitanie celà concerne Le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.