Fougères : il brise une statue de l'église Saint-Sulpice et publie la vidéo sur Internet

Consternation au sein de la ville de Fougères et de la paroisse de la Visitation. Comme l'a révélé "La Chronique Républicaine", ce dimanche 28 février, la statue de Notre-Dame-des-Marais de l'église Saint-Sulpice a été vandalisée. Installée à plus de trois mètres de hauteur, cette statue de 62 kilos a été déplacée et jetée au sol par un homme qui a filmé son méfait.

Des propos incohérents

Âgé d'une cinquantaine d'années, il s'agirait d'un habitant du secteur. L'homme a été aperçu à la messe du dimanche matin et serait revenu dans l'église dans le courant de l'après-midi. La vidéo intitulée "Justice divine" mise en ligne quelques heures plus tard dure une quinzaine de minutes. Il y tient des propos incohérents avant de lire un passage de la Bible évoquant la nudité. "Pas de nudité et pas d'idole, nous sommes dans l'église de Jésus Christ ici alors tout ça est une plaisanterie, cette statue n'a rien à faire dans mon église," dit-il avant d'aller renverser la statue à l'aide d'un manche à balai.

Une statue restaurée l'an dernier

La ville de Fougères et la paroisse ont porté plainte et demandé le retrait de la vidéo. "C'est un acte de vandalisme d'une gratuité inqualifiable. Cette statue représente beaucoup pour le patrimoine religieux et culturel de Fougères," explique Evelyne Gautier-Le Bail adjointe au patrimoine. La statue de Notre-Dame-des-Marais, au sein dénudé, est une oeuvre du 14e siècle classée aux monuments historiques depuis 1919. Elle avait été restaurée et réinstallée dans l’église en septembre dernier.

La police de Fougères a ouverte une enquête.