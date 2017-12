C'est après un accident de la circulation, que les policiers de Fougères ont retrouvé ce conducteur qui roulait sans permis depuis 1993.

Il y a quelques jours, à un passage piéton en plein centre-ville de Fougères, une jeune femme se fait renverser par une voiture. Elle est blessée à la cheville, le conducteur de la voiture s'arrête, et lui laisse ses coordonnées sur un bout de papier avant de rapidement repartir. Les policiers de Fougères arrivent quelques minutes après. Intrigués par le départ un peu précipité du conducteur, ils décident de le chercher dans les rues avoisinantes. Une demie heure après, le septuagénaire est repéré.

Son permis lui a été retiré après une infraction en 1993

Le septuagénaire est incapable de fournir un permis de conduire et pour cause, il finit par avouer aux policiers qu'il n'a plus de permis depuis 1993. Depuis qu'il lui a été retiré après une infraction. L'homme n'a manifestement pas jugé utile de reprendre des cours de conduite. Il n'a certes pas de voiture, et il assure, sans que les policiers puissent le vérifier, qu'il ne prend le volant que de temps en temps, en empruntant un véhicule.