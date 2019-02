Fougerolles : un automobiliste sous l'emprise de l'alcool contrôlé à 153 km/h au lieu de 80 km/h !

Les gendarmes d'Argenton-sur-Creuse en ont certainement vu d'autres, mais là, on est quand même sur le haut du panier. Ce lundi, un conducteur a été intercepté alors qu'il roulait à 153 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Les premières sanctions sont tombées...rapidement !

Fougerolles, La Châtre-Langlin, France

Bonne pioche pour les gendarmes du peloton motorisé d'Argenton-sur-Creuse. Ce lundi après-midi, au cours d'un contrôle à Fougerolles près de la Châtre, ils ont intercepté un automobiliste qui roulait vite ; très vite ! Sur cette route départementale 927 limité à 80 km/h, ce conducteur a été "flashé" à 153 km/h (145 km/h vitesse retenue) au volant d'une Peugeot 308.

Les gendarmes l'ont intercepté un peu plus loin, et là, deuxième surprise puisque le contrôle révélera aussi que l'automobiliste conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Evidemment, son permis lui a été retiré sur le champ et la voiture placée à la fourrière. Le conducteur lui, devra s'expliquer prochainement devant le tribunal correctionnel de Châteauroux...et l'addition pourrait bien être salée !

La preuve par l'image ! - Gendarmerie Nationale

Google Maps

.