Fouille de cellules à la maison d'arrêt de Montbéliard

Une fouille a été organisée ce mardi à la maison d'arrêt de Montbéliard dans le Doubs. Les agents ont mis la main sur des téléphones portables et des produits stupéfiants.

Montbéliard, France

Une fouille a été organisée "dans plusieurs cellules et espaces communs de la maison d’arrêt de Montbéliard", ce mardi 2 avril, indique la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon dans un communiqué. L'opération, qui s’est déroulée "sans aucun incident", a permis de saisir des téléphones portables et des chargeurs, des câbles USB, et des produits stupéfiants. La quantité de drogue saisie n'a pas été communiquée.

Limiter les risques de violences

Cette fouille a été organisée "pour limiter les risques de violences _envers les personnels et entre personnes détenues_", précise l’administration pénitentiaire. Ces actions sont prévues "dans les conditions strictement définies par la réglementation (...) en lien avec la procureure de la République et les services de la Préfecture du Doubs".

La fouille a été organisée "dans plusieurs cellules et espaces communs de la maison d’arrêt de Montbéliard" © Radio France - Christophe Beck

Pour réaliser cette opération, plus de 30 personnes ont été mobilisées : 17 agents de la maison d'arrêt de Montbéliard, 13 agents des Eris de Dijon (équipes régionales d'intervention et de sécurité), une équipe cynotechnique de Paris et une équipe de renseignement pénitentiaire.