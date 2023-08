Fouilloy : les gendarmes interviennent pour une rixe lors d'un match de football

Une rixe a éclaté au stade de Football de Fouilloy ce dimanche après-midi, a appris France Bleu Picardie, lors d'une rencontre entre Fouilloy et Blangy-Tronville suite à un différend entre deux joueurs, aux alentours de 17h15. Le match était organisé dans le cadre du premier tour de la Coupe de France de football.

ⓘ Publicité

La tension a ensuite gagné des spectateurs et s'en est suivie une bagarre entre une dizaine de personnes, selon nos informations. Des blessures légères sont à déplorer. Les gendarmes de Corbie et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Doullens sont intervenus.

Pour le moment, les causes de l'incident ne sont pas connues, mais les joueurs des deux equipes doivent etre auditionnés par les gendarmes pour tenter de les déterminer.