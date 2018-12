Four à pizza saccagé, pneus crevés, téléphone coupé, chienne empoisonnée : des boulangers mayennais vivent un enfer

Alexain, France

Cela fait 31 ans que Gérard Launay et son épouse tiennent la boulangerie d'Alexain, un village paisible de Mayenne. Mais depuis 2015, ils sont la cible d'attaques anonymes. Six plaintes ont été déposées.

La boulangerie d'Alexain © Radio France

Un véritable harcèlement

Le boulanger d'Alexain a du mal à comprendre ce qui lui arrive : "notre four à pizza a été vandalisé, du produit chimique a été jeté dans la cheminée, les vitres de notre voiture ont été cassées, notre chienne a été empoisonnée. On ne comprend pas, on n'a jamais eu de problèmes avec les habitants, avec les voisins. Moralement, c'est pesant. On a perdu quelques clients, on ne sait pas pourquoi. Notre boutique marche toujours mais c'est embêtant. On n'a pas envie de partir. On restera là !".

Lundi dernier, les pneus de leur voiture ont été crevés à coup de couteau. Le câble du téléphone, dans la rue, a été coupé. Des tuyaux, utilisés pour refroidir la vitrine et l'arrière-boutique, ont été saccagés. Un véritable harcèlement confie avec émotion madame Launay : "tous les matins on s'attend au pire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller".

Une enquête de gendarmerie est en cours pour identifier, enfin, celui ou ceux qui veulent nuire aux boulangers d'Alexain.

