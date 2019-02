Fourgon braqué à Aubervilliers : l'Amiénois, complice présumé du convoyeur de fonds, mis en examen et placé en détention

L'Amiénois de 30 ans, complice présumé du convoyeur de fonds d'Aubervilliers a été mis en examen ce vendredi pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Il a été placé en détention provisoire.

Le complice présumé du convoyeur de fonds d'Aubervilliers a été mis en examen ce vendredi pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Il a été placé en détention provisoire. Cet amiénois, âgé de 30 ans, est le deuxième complice présumé dans cette affaire. Il s'est rendu de lui-même, lundi, au commissariat d'Amiens. Sa compagne et le chauffeur du transport de fonds avaient été mis en examen et placés en détention provisoire le samedi 16 février.

Les enquêteurs sont toujours à la recherche de la moitié du butin volé : plus d'un million et demi d'euros.