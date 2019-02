Fourgon braqué à Aubervilliers : les gardes à vue du convoyeur et de sa complice présumée prolongées

La garde à vue du convoyeur de fonds suspecté d'avoir braqué un fourgon contenant plus de trois millions d'euros a été prolongée de 48 heures ce jeudi soir. Celle de la femme arrêtée mardi avec lui est également prolongée. Deux autres personnes ont été libérées, a annoncé le parquet de Bobigny.

La garde à vue du convoyeur de fonds qui avait disparu avec le chargement de son fourgon blindé a été prolongée de 48 heures ce jeudi soir, ainsi que celle de la femme arrêtée mardi en même temps que lui à Amiens, et soupçonnée d'être sa complice. Les deux autres personnes qui avaient été arrêtées, un frère et une sœur, ont été libérée sans aucune charge à ce stade de l’enquête, a annoncé le parquet de Bobigny.

Le convoyeur est placé en garde à vue pour "vol en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes".

Plus de la moitié du butin reste introuvable

Près de 1,7 million d'euros sont toujours introuvables, quatre jours après la disparition du fourgon blindé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Le camion contenait alors 3,1 millions d'euros, selon une source proche de l'enquête.